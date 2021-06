Tragedia nel Potentino. 39enne deceduto dopo un incidente in moto sulla ‘Fondovalle del Noce’

Una nuova e triste tragedia sconvolge la comunità di Lauria, che si risveglia ancora una volta con le lacrime agli occhi per la perdita di un suo giovane. Il 39enne Domenico Carluccio, per cause ancora da accertare, è rimasto vittima di un incidente in moto nella serata di ieri sulla Fondovalle del Noce. Giovane solare, ironico e con un grande senso di abnegazione e amore per la sua famiglia e per il suo lavoro, era conosciuto da molti per la sua generosità e allegria. Sempre sorridente e disponibile, con lui non mancava mai un’occasione per poter parlare di ogni cosa, dai motori alla musica, fino ad argomenti di più stretta attualità. È l’ennesima disgrazia che si abbatte su una comunità già ferita da due anni, che vede volare via un’altra giovane vita. Troppo presto e, soprattutto, in modo inspiegabile e ingiusto. Alla sua famiglia, alla moglie Carolina e alla piccola Giulia, il nostro più caloroso abbraccio e la nostra più sentita vicinanza.

Fonte: IVL24.IT