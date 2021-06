Poste, in Basilicata ai portalettere oltre 200 palmari per i servizi digitali Si potranno anche prenotare le vaccinazioni anticovid

“Anche in Basilicata Poste Italiane continua a sostenere il processo di digitalizzazione del Paese ribadendo la vicinanza ai cittadini e offrendo loro una serie di prodotti e servizi innovativi direttamente a domicilio, grazie ai portalettere e ai loro palmari”. Lo ha reso noto, in un comunicato, Poste Italiane. Saranno quindi 205 i portalettere dei Centri di Recapito delle province di Potenza e Matera ad avere a disposizione un palmare: oltre a “rendere più rapide le operazioni affidate tradizionalmente ai portalettere, come la consegna tracciata di corrispondenza, pacchi e raccomandate, assicurate e atti giudiziari, anche grazie all’utilizzo della firma elettronica apposta dal destinatario direttamente sul palmare, permette di gestire in modo efficace anche operazioni a valore aggiunto come il pagamento dei contrassegni, il recapito su appuntamento e il ritiro a domicilio della posta registrata”. Il palmare è inoltre dotato di “un Pos che consente di pagare i bollettini postali di qualsiasi utenza, sia quelli premarcati, con acquisizione automatica sia quelli bianchi, con inserimento manuale di tutti i riferimenti”. Per quanto riguarda infine la campagna di vaccinazione per il Covid, i lucani “possono prenotare la loro dose direttamente tramite uno dei portalettere”. (ANSA)