“Leaves”, pubblicato l’ultimo brano del musicista di Tito Antonio Rosa

S’intitola “Leaves” l’ultimo brano di Antonio Rosa, musicista di Tito. Insegnante di musica laureato in conservatorio in “Musica Elettronica e Nuove Tecnologie”, insegna pianoforte, organetto e computer music presso l’Accademia Musicale Lucana di Potenza. “Ho intrapreso – ha sottolineato Antonio Rosa a melandronews.it – la strada della composizione musicale scrivendo alcuni brani per spot pubblicitari o brevi cortometraggi e da poco, con lo pseudonimo di Rhodan, ho iniziato a scrivere musica del genere “ambient” e “modern classical””. Da poco è uscito questo nuovo brano, il 27 maggio scorso. “Ognuno di noi almeno una volta nella vita ha provato a comunicare con il cielo .Gli elementi naturali lo hanno provato per tempo immemore. Le foglie di un albero sono un sogno proibito, sono lo sforzo infinito della terra di comunicare con il cielo, guardano il sole, forse si rivolgono a lui, non hanno altro pensiero che possa fuorviarli. A volte possono cadere, ma non vengono mai distrutti, pronti a rinascere ogni volta. E’ qui che è nata la mia riflessione/composizione, scritta durante giornate a pieno contatto con la natura, un invito alla perseveranza, un invito a rinascere, come foglie, dopo ogni inevitabile caduta”, ha commentato Rosa.

Il brano è disponibile su YouTube cliccando qui ed è anche su Spotify cliccando qui.

Claudio Buono