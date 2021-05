Legambiente. Da rifiuto a nuova risorsa, consegnati pc e tablet all’Ufficio Sociale di Potenza

E’ avvenuta presso l’Ufficio Sociale del Comune di Potenza, la consegna dei Pc e tablet rigenerati grazie al progetto ECCO-Economie Circolari di Comunità, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e promosso da Legambiente. Con questo evento, il Ri-Hub lucano ScamBioLoGiCo conclude uno dei suoi percorsi di economia circolare che ha visto la trasformazione di rifiuti in nuova risorsa da destinare alle persone più bisognose. Dare un’altra possibilità ai dispositivi elettrici ed elettronici diventa sempre più importante, soprattutto in questo periodo storico in cui averne uno, o più di uno, è fondamentale. ScamBioLoGiCo ha pensato, infatti, a tutte quelle famiglie che non possono permettersi di acquistare Pc o tablet indispensabili per la didattica dei propri figli.

Grazie alla generosità della comunità potentina che, durante una raccolta straordinaria, ha donato numerosi dispositivi si è avviato un corso finalizzato alla rigenerazione degli stessi. Il percorso formativo gratuito “Rigenerazione Pc” è nato dalla collaborazione tra ScamBioLoGiCo, Ri.plastic S.p.A, azienda con sede a Baragiano, leader del Sud Italia nel recupero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e Bitwo, azienda con sede a Muro Lucano che opera nel settore della rigenerazione e del ricondizionamento di pc e tablet che ha fornito le competenze ai corsisti che, con grande soddisfazione, sono riusciti a rigenerare numerosi dispositivi informatici.

I poli di economia circolare nati grazie al progetto ECCO, disseminati in 13 regioni italiane, sono spazi in cui sviluppare vere e proprie “filiere ecosostenibili”, non solo per ridurre i rifiuti e incentivare il riuso, ma soprattutto per favorire lo sviluppo di nuove competenze e facilitare l’inclusione sociale. Infatti, in tutta Italia, come in Basilicata, questi poli per l’economia circolare e civile coinvolgono principalmente persone che vivono una condizione di svantaggio (NEET, persone con disabilità, giovani disoccupati, adulti che hanno perso il lavoro). Così si è passati dall’economia circolare a quella sociale attraverso l’integrazione, la socializzazione e l’apprendimento. Dai destinatari del corso ai beneficiari dei dispositivi, è evidente come le fasce sociali più svantaggiate siano state al centro di questa esperienza di economia civile e circolare portata avanti da ScamBioLoGico.