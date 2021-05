All’improvviso tu e Libertà Liber#A. I primi due singoli dell’artista lucano Giuseppe Pandolfi, in arte GIUSéPANDOLFI

All’improvviso tu e Libertà Liber#A. Sono i titoli dei primi due singoli di Giuseppe Pandolfi, in arte GIUSéPANDOLFI, artista lucano, che è nato e vive in Basilicata (originario di Salandria). Si reputa “abbastanza cittadino del mondo” e da otto anni si dedica a tutto che è il suo lato artistico in ogni ambito, “attraverso le mie tante sfaccettature ed ora mi sto immergendo totalmente nell’ambito musicale”. A distanza di poco tempo, ad aprile e maggio, sono usciti i sue due primi singoli. “All’improvviso TU” e poi “Libertà Liber#A”. Il progetto musicale fa parte del “Mondo Marasma”, e nasce da un’idea di Giuseppe Pandolfi. “Trasmettere ed arrivare al mondo intero ma soprattutto avvolgere e far entrare dentro il mio Mondo Marasma. Generi che si miscelano e fanno l’amore dando vita a ciò che è la musica. Tanti fiumi che sfociano in mare, tanti vicoli che arrivano in strada, tante radici che arrivano e formano un maestoso albero. Una pioggia di musica che dopo esser scesa giù, evapora e si fa respirare fino all’essenza”, ha sottolineato a melandronews.it.

Vi proponiamo le due canzoni di GIUSéPANDOLFI, disponibili su YouTube e Spotify.

Claudio Buono