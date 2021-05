Vaccinazioni anti-Covid, in Basilicata nel mese di giugno arriveranno 100mila dosi tra Pfizer, Moderna e AstraZeneca

Nel mese di giugno, in Basilicata, arriveranno circa centomila dosi di vaccino. In particolare, fino al 17 giugno la fornitura riguarderà 77.720 dosi di Pfizer, a cui bisognerà aggiungere altre due consegne settimanali. Saranno invece 13.730 le dosi di Moderna e diecimila quelle di AstraZeneca in arrivo nel prossimo mese. La percentuale di dosi somministrate in rapporto alla popolazione è, in Basilicata, del 54,17. (ANSA)

Ad oggi in Basilicata sono state somministrate 307.670 dosi di vaccino, su un totale di 340.235 ricevute, pari al 90,4 %, oltre il dato nazionale, fermo all’89,8 %.

redazione