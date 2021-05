Carte prepagate: ecco le più richieste del momento ad uso personale

Le carte prepagate sono uno strumento molto utile per pagare con la valuta dematerializzata in tutta sicurezza. Si tratta di soluzioni da scegliere qualora si vogliano fare delle transazioni online di cui non si è molto sicuri, per evitare di impiegare la carta associata al conto dove si accredita lo stipendio, così, in caso di truffe non si rischierà un grande patrimonio.

Un altro uso molto smart di questi strumenti è quello di affidarle a un minorenne, per farlo entrare in confidenza con le prime spese, infine sono perfette quando si va all’estero per pagare in sicurezza senza dover cambiare i soldi. Il loro vantaggio sta nel poterle ricaricarle all’occorrenza tramite esercenti o il proprio conto bancario, inoltre non sono associate a un deposito quindi hanno spese di gestione molto ridotte, nonostante forniscano numerosi servizi. Le offerte disponibili al momento sono molte, per scoprire le più convenienti occorre analizzare i dettagli delle singole carte.

Carta prepagata N26: caratteristiche e funzionalità

La carta n26 è una prepagata che si affida al circuito Mastercard ed è associata a un IBAN, ciò vuol dire che può inviare e ricevere denaro anche dalle banche.

Per usarla non si può essere minorenni, occorre avere almeno 18 anni. Permette di fare pagamenti sfruttando anche le soluzioni smart del momento e ha compresa la funzionalità salvadanaio che permette di accantonare mensilmente una certa cifra: in questo modo si può risparmiare senza fatica, qualora si abbia in progetto una grande spesa.

Carta Tinaba: quello che c’è da sapere

La carta Tinaba può essere uno strumento conveniente qualora la si voglia affidare a un minorenne per accreditargli la paghetta o consentirgli delle piccole spese in rete, infatti si può intestare anche a soggetti di età non minore di 12 anni. Anche persone adulte possono sfruttarla, ad esempio per accreditare lo stipendio. Le spese sono molto facili in quanto è attiva la funzione contactless che permette, semplicemente avvicinando la carta al POS, di fare il pagamento senza dover inserire il pin.

I risparmiatori devono sapere che tale carta ha attivato il cashback ciò vuol dire che sarà riaccredita una percentuale della cifra spesa. L’attivazione è gratuita e non ha canone di gestione. Tale strumento è sconsigliato a coloro che desiderano fare delle ricariche in contanti in quanto è permesso accreditare i soldi esclusivamente solo tramite sistemi telematici.

Hype Start: la carta ideale per i minori

Hype dà la possibilità di accedere a differenti tipi di carte, una delle più richieste è la versione Start totalmente gratuita, sia dal punto di vista dell’attivazione che della gestione. Per ricaricarla si può utilizzare l’IBAN bancario oppure un altro account Hype, se si impiegano altri metodi, come i contanti, c’è un costo da sostenere.

Essa può essere attivata anche da minori ma non permette di accreditare lo stipendio e nemmeno la domiciliazione delle bollette. Si tratta di uno strumento pensato, più che altro, per le piccole spese e non per la gestione delle proprie entrate. In ogni modo permette il pagamento di differenti bollettini e dà la possibilità di contattare l’assistenza in italiano, sia in maniera telematica, ad esempio tramite chat, ma anche recandosi in una filiale in quanto è emessa da Hype Banca Stella.

Enel X Pay Standard: la carta prepagata con IBAN

Enel X Pay Standard è una carta prepagata con IBAN che non permette la flessibilità dei pagamenti quindi non si può scegliere, ad esempio, di pagare a rate ma bisogna esclusivamente saldare le spese in un’unica soluzione.

Dà, però, la possibilità di richiedere altre carte associate al medesimo deposito e permette sia di pagare contactless, che di sfruttare la funzione salvadanaio, per mettere da parte dei soldi.

Visto che è legata all’azienda Enel consente di pagare i bollettini di quest’ente gratuitamente, ma ha un costo mensile pari a 1 euro. Si può ricaricare esclusivamente con un altro conto, tale operazione non si può fare con denaro in contanti.