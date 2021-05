AOR San Carlo. Apertura nuovi ambulatori di Chirurgia post bariatrica a Potenza e di Urologia a Villa d’Agri

Continua l’azione intrapresa dalla direzione strategica aziendale mirata al potenziamento dell’offerta ospedaliera in tutti i presidi dell’Azienda ospedaliera regionale ‘San Carlo’ di Potenza, per offrire risposte sempre più adeguate alle richieste e ai bisogni di salute provenienti dai cittadini. Nell’ottica del miglioramento costante delle prestazioni erogate, all’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza è attivo un nuovo ambulatorio di Chirurgia post bariatrica dedicato esclusivamente alla valutazione di quei pazienti che, in seguito ad una appropriata visita ortopedica, abbiano accertato la correlazione tra le importanti perdite di peso registrate e le manifestate difficoltà nella deambulazione. Le prestazioni dell’ambulatorio sono assicurate, settimanalmente, nella giornata di martedì. Novità riguardano anche il presidio ospedaliero ‘San Pio da Pietrelcina’ di Villa d’Agri, dove, grazie alla collaborazione con i medici del presidio ‘San Giovanni’ di Lagonegro, a partire dal 26 maggio 2021, con cadenza quindicinale, si attiva l’ambulatorio di visite urologiche che garantirà il servizio il secondo e il quarto mercoledì di ogni mese. I cittadini che necessitano delle cure di questi due ambulatori possono prenotare la visita tramite il Centro unico di prenotazione della Basilicata, dopo valutazione e impegnativa del medico curante.