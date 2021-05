Alla Cardioanestesia del ‘San Carlo’ di Potenza i doni delle Ali di Frida, Curva Ovest Potenza e Associazione Malati Reumatici

E’ stata completata la consegna delle ultime attrezzature acquistate con la raccolta fondi organizzata dall’Associazione “Le Ali di Frida”, Curva Ovest Potenza Calcio e Abamar Associazione Malati Reumatici a favore dell’U.O. di Cardioanestesia dell’Ospedale San Carlo di Potenza in occasione della pandemia da Covid 19. Dopo le precedenti consegne di dispositivi di sicurezza e di una sonda multifunzione, oggi, al suddetto reparto, sono stati consegnati un monitor multiparametrico ed un tablet. Una delegazione di rappresentanti delle tre associazioni, tra cui la Presidente di Le Ali di Frida, Franca Coppola, è stata accolta dal Primario dottor Giuseppe Pittella e dal dottor Giuseppe Adurno. Un grazie enorme a questi straordinari medici impegnati a fronteggiare l’attuale emergenza sanitaria. “Nessuno si salva da solo”. Questa frase, scelta come slogan per la raccolta fondi, ha trovato attuazione e si è concretizzata nella parola “Solidarietà” che esalta il protagonismo di tutti i soggetti coinvolti in questi tempi così drammatici, rendendo possibile un cammino di speranza che non può che avvenire attraverso il prendersi cura gli uni degli altri, ponendo attenzione alle reciproche fragilità di salute, lavorative, organizzative, relazionali.. così da avvertire in maniera profonda il senso vero di comunità. Noi, come realtà associative ancorate al territorio, abbiamo sentito la spinta a non tirarci indietro e a cercare di contribuire, con le nostre possibilità e con l’aiuto di chi ci segue con attenzione, a sostenere gli sforzi di chi lotta in prima linea. A tutti i dirigenti dell’ospedale san Carlo, al personale medico, agli operatori sanitari, il nostro grazie per l’impegno profuso. A tutti i pazienti che stanno affrontando momenti difficili e di sconforto e dolore, l’augurio di una pronta guarigione. A tutti noi, cittadini di questa meravigliosa terra, l’augurio di non arrendersi mai e di poter quanto prima tornare a guardare con fiducia al futuro.