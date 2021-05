Week-end vaccinale con Johnson & Johnson a Potenza. Esaurite tutte le prenotazioni in due ore

Esaurite in poche ore le prenotazioni per il week-end vaccinale Johnson & Johnson a Potenza. Sono bastate poco più di due ore per esaurire tutte le 1.100 dosi che verranno somministrate a Potenza, nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 maggio, dalle ore 8.30 alle ore 19.30. Le operazioni verranno svolte presso il complesso sportivo multifunzionale di via Roma a Potenza.

Nel condividere l’indicazione della Regione Basilicata e dell’Amministrazione Comunale della Città di Potenza, l’Asp Basilicata ha organizzato, con il supporto della Protezione Civile e del “Terzo Settore”, il week-end vaccinale Johnson & Johnson. Con il vaccino monodose si vaccineranno gli assistiti Asp Basilicata “Over 50” (che hanno compiuto o compiranno 50 anni entro il 31 dicembre 2021, su base volontaria. Saranno 550 le dosi giornaliere somministrate. Prenotazioni andate a ruba quindi nel giro di poco più di due ore.

Il vaccino Janssen (Johnson&Johnson) viene somministrato, in unica dose. Efficacia nelle forme gravi arriva fino al 77 % dopo 14 giorni dalla somministrazione e all’85% dopo 28 giorni dalla somministrazione. Ai cittadini che si sono prenotati, si ricorda di presentarsi muniti di tessera sanitaria e della documentazione da compilare, scaricabile dal sito aspbasilicata.it.

Claudio Buono