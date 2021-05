In Basilicata al via il Servizio Civile per 36 giovani lucani con l’Avis in 19 Comuni

Ha preso il via nei giorni scorsi l’esperienza del Servizio civile universale, con il progetto “Giovani per il dono e la salute – Sud”, per 36 giovani operatori presso venti sedi Avis della Basilicata. In particolare i ragazzi sono impegnati in quella regionale e in quelle comunali di Atella, Avigliano, Bella, Brienza, Genzano di Lucania, Lauria, Pisticci, Matera, Muro Lucano, Oppido Lucano, Pescopagano, Picerno, Pomarico, Potenza, Rionero in Vulture, Satriano di Lucania, Senise, Venosa e Vietri di Potenza. “Gli obiettivi che abbiamo voluto fissare per questo progetto – spiega il responsabile del progetto di Avis Basilicata, Francesco Mastroberti – sono quelli di educare la popolazione, in particolare i giovani, al dono come atto civico in risposta ai bisogni sanitari del proprio territorio per assicurare le donazioni necessarie, motivando nuovi giovani alla solidarietà e al volontariato”. Per un anno i 36 operatori parteciperanno alle iniziative già programmate dagli enti di progetto rivolte in particolare al pubblico giovane, come sostegno nella parte organizzativa, come appeal per il coinvolgimento di nuovi partecipanti, e infine nella realizzazione effettiva. Al fine di far maturare nei donatori un nuovo concetto di dono, gli operatori volontari prenderanno contatti con i donatori. Daranno informazioni sulle implicazioni sanitarie, sui benefici di prevenzione per il donatore e sull’utilizzo del sangue. La comunicazione sarà svolta mediante contatti telefonici o informatici, e mantenendo dei rapporti quanto più personalizzati con i donatori presenti nell’archivio. Agli operatori in servizio civile verrà fornita una formazione utile per la loro crescita sociale e civile e necessaria per il raggiungimento degli obiettivi del progetto.