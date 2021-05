Covid-19. Cala il tasso di positività in Basilicata. 148 guariti e 103 nuovi casi di contagio

1.469 tamponi processati nell’ultimo giorno, 103 nuovi casi, 148 guariti e nessun decesso. Tasso di positività che, rispetto a ieri (era al 7,7 %) scende al 7 %. Inoltre ricordiamo che ieri sono stati invece processati 1.488 tamponi, 113 nuovi casi, 268 guariti e 2 decessi. Ecco tutti i dettagli dell’aggiornamento di oggi, domenica 9 maggio.

I RICOVERATI 146, – 10 rispetto a ieri – Al ‘San Carlo’ di Potenza 31 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 31 in Pneumologia, 10 in Medicina d’urgenza, 11 nel reparto di Medicina interna Covid e 6 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; al “Madonna delle Grazie” di Matera 32 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 15 in Pneumologia, 5 nel reparto di Medicina interna Covid e 5 in Terapia intensiva;

2 PERSONE DECEDUTE nelle ultime 24 ore, di Pescopagano e Castelluccio Superiore;

I NUOVI POSITIVI SONO 103 – 4 Acerenza, 1 Albano di Lucania (domiciliato a Potenza), 5 Avigliano, 1 Baragiano, 3 Bernalda , 5 Cancellara, 2 Ferrandina, 1 Filiano, 2 Genzano di Lucania (n. 1 domiciliato a Potenza), 4 Lagonegro, 3 Laurìa, 5 Lavello, 8 Matera, 1 Melfi, 1 Moliterno, 1 Montescaglioso, 1 Muro Lucano, 1 Nova Siri, 10 Pietrapertosa, 4 Pignola, 4 Pisticci, 1 Policoro, 14 Potenza, 2 Rapolla, 10 Rionero in Vulture, 2 Rivello, 1 Rotondella, 2 Ruoti, 1 San Fele, 1 Stigliano, 1 Vietri di Potenza, 1 piemontese domiciliato a Lauria;

I GUARITI 148 – 18 Atella, 3 Baragiano, 6 Barile (n. 1 domiciliato a Rionero in Vulture, 3 Bernalda, 1 Brienza, 2 Brindisi di Montagna, 1 Campomaggiore, 1 Cancellara, 1 Ferrandina, 1 Garaguso, 1 Marsico Nuovo (domiciliato a Picerno), 8 Matera, 2 Miglionico (n. 1 domiciliato a Matera), 1 Montalbano Jonico, 2 Montescaglioso, 3 Muro Lucano, 12 Oppido Lucano, 9 Picerno, 1 Pignola (domiciliato a Tolve), 6 Policoro, 2 Rapolla, 14 Rionero in Vulture, 5 Ripacandida, 7 Ruvo del Monte (n. 1 domiciliato a Rapone), 1 Sasso di Castalda, 10 Tito, 23 Tolve, 1 Trivigno, 3 Vietri di Potenza;

LA SITUAZIONE IN BASILICATA AGGIORNATA AD OGGI – Gli attuali positivi sono 5.774, di cui 5.628 in isolamento domiciliare. Sono 18.102 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 527 quelle decedute;

Claudio Buono