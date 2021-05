La Basilicata continua a spopolarsi. Siamo sempre di meno: calo di quasi 6mila unità nell’ultimo anno

La Basilicata continua a spopolarsi. E’ questa la fotografia che l’Istat fa della nostra regione. Non solo spopolamento, ma anche la registrazione di un costante decremento per quanto riguarda le nascite. Ma è un dato che comunque riguarda un pò tutta Italia. Per quanto riguarda più nel dettaglio la Basilicata, nel 2020 la popolazione è calata di 5.600 unità. Numeri che portano la Basilicata ad essere una delle regioni italiane che si spopola con maggiore velocità. Basilicata che è scesa dai 553mila residenti ai 547.600 attuali.

Per quanto riguarda le due province, è il Potentino a spopolarsi di più. Per quanto riguarda gli indicatori di sopravvivenza e mortalità, nel 2020, la media in Basilicata è di circa 80 anni negli uomini, e 84 e mezzo nelle donne, un dato pressoché stabile rispetto agli anni precedenti.

redazione