Potentino, viabilità. Iniziati i lavori sulla SP92 a Bella per circa 1 milione di euro

Come preannunciato nei giorni scorsi sono iniziati, nei giorni scorsi, i lavori di adeguamento e messa in sicurezza sulla Sp92 Bella-Sant’Antonio Casalini-San Cataldo. L’importo complessivo di progetto messo a disposizione per l’intervento di adeguamento e messa in sicurezza, è di 950 mila euro, intervento programmato dall’Area Interna Marmo Platano e finanziato dalla Regione Basilicata a valere sull’azione 7B.7.4.1 del “Po FESR-Basilicata 2014-2020”. Al fine di consentire l’esecuzione dei lavori in sicurezza è stata disposta dalla Provincia di Potenza la chiusura al transito dell’arteria nel tratto dal Km 9+400 (intersezione con strada comunale di c.da Pietrascritta) al km 14+400 (intersezione con Sp68) dalla data odierna è fino a nuova disposizione, consentendo la circolazione ai soli proprietari dei terreni agricoli con accesso sulla provinciale di cui trattasi.

“La speranza è di ridare maggiore dignità ad un’arteria assai importante per tutta la comunità Bellese e di consegnare all’utenza un’arteria più sicura e più rispondente alle attuali esigenze della cittadinanza”, hanno sottolineato il sindaco di Bella, Leonardo Sabato, e l’assessore alle Infrastrutture, Carmine Ferrone.