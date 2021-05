ASP, l’azienda nel Potentino prima in Italia a concludere la vaccinazione per gli over 80. Oltre 50mila vaccini somministrati

Si è conclusa oggi a Maratea la campagna di vaccinazione anti Covid-19 agli “over 80” della provincia di Potenza. L’ASP di Potenza è la stata prima in Italia a vaccinare tutti i cittadini ultra ottantenni, e quindi a concludere le operazioni. “Abbiamo ritenuto, in accordo con l’assessorato alla sanità, di portare i punti vaccinali in tutti i Comuni della Regione per rendere più agevole l’accesso alla pratica vaccinale dei nostri anziani”, ha dichiarato il direttore dell’Asp Basilicata, Lorenzo Bochicchio. “Abbiamo complessivamente somministrato oltre 50.000 vaccini. La macchina ha funzionato in maniera esemplare grazie al supporto dei sindaci, delle amministrazioni comunali e dei cittadini ai quali va il nostro ringraziamento”.

Un lavoro straordinario quello che l’ASP guidata dal direttore Bochicchio sta facendo sul territorio, da sempre e in particolare in questo anno e più di pandemia.

Claudio Buono