Pedopornografia on-line, arrestati due potentini. Adescavano minorenni offrendo loro buoni Amazon e Netflix

La Polizia Postale e delle Comunicazioni di Potenza, nell’ambito dell’attività di contrasto dell’adescamento di minori on-line, diretta dalla Procura della Repubblica di Potenza e dal Centro Nazionale per il contrasto alla pedo-pornografia on-line della Polizia Postale, ha concluso due operazioni distinte che hanno portato all’arresto di due potentini per violenza sessuale e pornografia minorile. Entrambi, un 27enne e un 50enne, utilizzando un analogo modus operandi, adescavano minori su un noto social network. Si servivano di profili falsi, riconducibili a ragazzine adolescenti, e proponevano alle malcapitate di partecipare a un concorso fotografico di selfie nudo, autoprodotti, prospettando la vincita di premi quali buoni Amazon e Netflix, in caso di partecipazione. Con questa modalità decine di minori contattate, di cui 7 vittime finora accertate in tutta Italia, che hanno ceduto agli adescatori. Le vittime erano poi anche oggetto di ricatti sessuali sempre più aggressivi. Le due abitazioni degli indagati potentini sono state perquisite e sequestrati numerosi dispositivi informatici. Le analisi tecniche hanno consentito di individuare altre minori indotte a fare foto e condividerle con i due potentini.

Per i due, la Procura ha disposto gli arresti domiciliari. Lo ha reso noto Maurizio Cardea, Procuratore Aggiunto di Potenza.