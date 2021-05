In Basilicata in arrivo oltre 55mila dosi di vaccino. Quasi 200mila le dosi somministrate

Dieci giorni importanti in tema di vaccinazione anti-Covid per la Basilicata. Tra oggi, 3 maggio, e il 13 maggio, sul territorio lucano arriveranno oltre 55mila dosi di vaccino anti-Covid. In regione sono state superate le 190mila vaccinazioni, anzi si è quasi a quota 200mila. Una migliore organizzazione e l’accelerazione delle operazioni di vaccinazione, hanno portato la Basilicata ad abbandonare il penultimo posto in Italia di dosi somministrate rispetto a quelle ricevute, che ora si attesta quasi all’81,2 %, con diverse regioni alle spalle di quella lucana. La Basilicata ad oggi ha ricevuto già una parte delle 55mila dosi, arrivando così a 236mila dosi ricevute. Con le altre in arrivo, nei prossimi dieci giorni raggiungerà 270mila dosi ricevute.

Per quanto riguarda i vaccini in arrivo, le dosi saranno così suddivise: 37.440 di Pfizer, 16.900 di Astrazeneca e 1.400 di Jannsen (Johnson & Johnson), quest’ultimo monodose. Inoltre, in Basilicata si sta rispettando -e si sta andando oltre- il target assegnato dal commissario Francesco Paolo Figliuolo, vale a dire quello di somministrate almeno 3. 600 dosi giornaliere. La media è ormai salita a 4.500 e in alcune giornate anche 5.000.

Negli ultimi giorni sono stati anche aggiornati i dati delle persone fragili sull’apposita piattaforme di Poste Italiane, che in precedenza non riuscivano a prenotare a causa di un mancato riconoscimento delle patologie. Ma restano anche alcune criticità: tutto sommato, però, la campagna di vaccinazione in Basilicata sta procedendo bene, dopo non pochi problemi iniziali, non dovuti a chi effettivamente sta lavorando in trincea.

Claudio Buono