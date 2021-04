Ruoti, “i consiglieri di minoranza chiedono di sfiduciare il Sindaco, ma mancano i numeri”

Il consiglio non si è tenuto per la mancanza del numero legale. La maggioranza, astenendosi, ha voluto in questo modo sostenere il Sindaco Scalise. Il Sindaco ne esce più determinata e ancor più convinta di aver sempre risposto unitamente alla sua squadra, in questi anni, nonostante le innumerevoli difficoltà, alle esigenze della comunità. Un consiglio comunale-farsa quello di Ruoti andato in scena qualche ora fa in videoconferenza. La mozione di sfiducia al Sindaco Anna Maria Scalise presentata dai 5 consiglieri comunali di minoranza è stata una chiara perdita di tempo in quanto, numeri alla mano, non avevano già da prima la maggioranza per l’approvazione. Un atteggiamento pretestuoso e tendenzioso che dipinge la minoranza dell’amministrazione comunale di Ruoti, come dedita solamente alla generazione di confusione, falsi scoop e sensazionalismi inesistenti. L’attuale maggioranza comunale, a differenza di quanto più volte e falsamente diffuso, sottolinea le importanti pianificazioni in essere dalla viabilità a centri di aggregazione, dalla riqualificazione di immobili all’innovazione tecnologica all’interno del Comune. Progetti completati e vinti grazie alla dedizione e al lavoro di tutti i professionisti, tecnici, consiglieri e assessori.

comunicato stampa