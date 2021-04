“Piano nazionale di ripresa e resilienza”, oltre 6,5 miliardi per il sistema culturale. Miglionico (Gal PerCorsi): “Valorizzare i Cammini lucani”

Il “Piano Nazionale di ripresa e resilienza” stanzia oltre sei miliardi e mezzo di euro per potenziare il sistema culturale e turistico dell’Italia; miglioramento delle infrastrutture, materiali e immateriali. È da qui che dobbiamo ripartire e completare quanto negli anni precedenti è stato avviato e quanto è quanto ancora va valorizzato e messo a sistema. Nel Piano Nazionale, vi è una particolare attenzione al potenziamento dei Cammini. Il nostro GAL nel proprio Piano di Azione Locale, nelle varie schede dedicate al Turismo Sostenibile, ha previsto uno studio/progetto di valorizzazione dei Cammini e dei Sentieri. Si apprende da una prima lettura del Piano Nazionale che aumentano i fondi per il progetto Appia Regina Viarum, per i Cammini religiosi di San Francesco, San Benedetto e Santa Scolastica e sulla Via Francigena. Proprio con il nostro ed altri Gruppi di Azione Locale, tempo fa abbiamo avviato un Progetto di Cooperazione che parte proprio dai Cammini Religiosi e coinvolge vari conventi e monasteri del territorio. Anche la Via Francigena è traiettoria molto importante e strategica per la nostra Regione, ma a ciò è necessario aggiungere e valorizzare anche i “commini minori” che portano con sè storia e cultura del posto. La nostra regione, è ricca di tratturi e sentieri che custodiscono tradizioni e leggende di una terra “bella da vivere”. Il Ministro Franceschini considera, anche i Cammini, “fondamentali per lo sviluppo e la valorizzazione in chiave culturale delle aree interne”. Noi questa “sfida” la vogliamo cogliere e la vogliamo vivere insieme a tutte le istituzioni che saranno deputate a pianificare il prossimo futuro. Se parte di quanto avevamo previsto nel nostro Piano di Azione Locale qualche tempo fa, è considerato, oggi, strategico nel Piano di Ripresa e Resilienza del nostro Paese, significa che la nostra visione di Turismo Rurale è in linea con le ampie strategie di rilancio.

Michele Miglionico

Presidente Gal PerCorsi