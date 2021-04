Sarà ancora ‘area arancione’ per la Basilicata. Lo ha deciso il Ministero della Salute, sulla base dei dati di monitoraggio dell’ultimo periodo. Anche se l’RT è calato a 1.02, non ci sono ancora le condizioni per passare in zona meno restrittiva, come quella gialla. La Basilicata, quindi, almeno fino al 9 maggio resterà in zona arancione. L’ordinanza è stata appena firmata dal ministro della Salute, Roberto Speranza.

redazione