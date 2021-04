Basilicata, superate le 160mila somministrazioni di dosi anti-Covid. 130mila le prenotazioni

Sono state superate nella serata di ieri le 160mila dosi somministrate in Basilicata, così come riporta il sito ufficiale del Governo, dedicato alla vaccinazione anti-Covid19. 160.198 per la precisione, alle ore 21 di ieri sera. Di queste, 90.131 somministrazioni alle donne e 70.067 agli uomini. La fascia di età che ha ricevuto più somministrazioni è quella dagli 80 agli 89 anni (58.643), a seguire 60-69 anni (21.318), 50-59 anni (20.662), 70-79 anni (16.692), 40-49 anni (14.692), over 90 (14.074), 30-39 anni (9.179), 20-29 anni (4.654). 284 dosi per la fascia di età 16-19 anni. Da sottolineare che è stata data priorità agli operatori sanitari, forze dell’ordine, over 80, categorie fragili.

Insomma, in Basilicata sembra andare molto meglio dopo qualche tentennamento iniziale. In primis, grazie ad una migliore organizzazione e all’arrivo di ulteriori dosi. Inoltre, come riportato da “Il Messaggero” ieri, la Basilicata negli ultimi giorno è stata la regione che ha fatto meglio rispetto al target di Figliuolo per arrivare alle 500mila vaccinazioni al giorno. L’altra buona notizia è la seguente. Nella settimana appena trascorsa, in Basilicata sono state somministrate 29.086 dosi di vaccino anti-Covid con una media di 4.155 al giorno. Per il periodo 16-22 aprile, il Generale Figliuolo aveva fissato per la Basilicata il target di 3.100 dosi al giorno, 21.700 alla settimana. Inoltre, da domenica, risultano esserci sull’apposita piattaforma 130mila prenotazioni, come comunicato da Bardi qualche giorno fa, soddisfatto per l’andamento della campagna vaccinale. In ultimo sono riusciti a prenotare gli over-60, che si vaccineranno a maggio e giugno. A breve potranno prenotarsi gli over 50.

La Basilicata spedita per raggiungere al più presto almeno il 60 % di vaccinazioni con prima e seconda dose.

Claudio Buono