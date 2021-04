Rispetto, responsabilità e senso di comunità. Ecco i due Comuni della Basilicata con ‘zero contagi’

Su 131 Comuni in Basilicata, due comunità non hanno avuto alcun contagio da Covid-19. Un piccolo record quello di Missanello, comune del Potentino di 560 abitanti, e Cirigliano, nel Materano, con 345 abitanti. Meno di mille abitanti tra le due comunità, e nessun caso. Anche se, è da precisare, per quanto riguarda Missanello la Task Force della Regione Basilicata riporta 5 casi, ma si tratta persone solo residenti, che si trovano in altre località per lavoro, dove hanno fatto anche isolamento. Il Covid-19 non ha mai varcato l’ingresso di questi due paesi, il primo confinante con Guardia Perticara, Gallicchio e Roccanova nel potentino e Aliano e Gorgoglione, il secondo non distante da Accettura. Sin da quanto è iniziata la pandemia in Italia, da marzo 2020, nessun caso nei due paesi. Due ‘oasi felici’, ma l’attenzione e il senso di responsabilità non mancano. Nei due centri dove tutti si conoscono e si rispettano, amministrati da Filippo Sinisgalli a Missanello e Franco Galluzzi a Cirigliano. In particolare, in quest’ultimo centro, come riportato dal Quotidiano del Sud.

Ad oggi, i lucani colpiti da Covid-19 sono stati 22.392. Di questi, 16.230 sono guariti, 494 sono deceduti per e con Covid-19 e attualmente i positivi sono 5.843. Di questi, 175 sono ricoverati tra Potenza e Matera (12 in terapia intensiva) e 5.668 sono in isolamento domiciliare.

Claudio Buono