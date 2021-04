In Basilicata un corso di formazione gratuito per operatore di marketing in turismo green. Al via le iscrizioni

Corso di formazione on-line per operatore di marketing in turismo green. E’ questo quanto organizzato in Basilicata, con un programma didattico rivolto a chi vuole formarsi in questo settore. Si tratta di un corso di formazione fruibile gratuitamente attraverso al piattaforma Cisco. Il corso si terrà nei mesi di giugno e luglio, per un totale di 200 ore, dal lunedì al venerdì.

Le domande potranno essere presentate entro il 10 maggio 2021 via mail, all’indirizzo: fernandaruggiero1412@gmail.com. Per info si può contattare il numero di cellulare 348.6050283.