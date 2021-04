I due professionisti lucani Felitti e Oliveto autori del testo “Valutazione della robustezza di sistemi strutturali e geotecnici” (Maggioli Editore)

Porta la firma di due professionisti lucani il volume “Valutazione della robustezza di sistemi strutturali e geotecnici”, (edito da Maggioli Editore), che rientra nella più ampia raccolta “Costruzioni, Antisismica & Normativa Tecnica”. Gli autori sono Matteo Felitti, di Vietri di Potenza, e Francesco Oliveto, di Viggianello. Il volume, con la prefazione di Franco Bontempi e Ivo Caliò, si suddivide in due parti. La prima riguarda gli aspetti peculiari dei meccanismi di collasso e resistenti in condizioni di azioni estreme, con riferimento all’interazione terreno-struttura, e la seconda parte tocca i temi delle applicazioni numeriche per la stima degli indicatori di robustezza con riferimenti a strutture esistenti in cemento armato, muratura e opere geotecniche.

“Visti i tanti collassi strutturali, in particolare di ponti esistenti in calcestruzzo armato, abbiamo pensato – hanno dichiarato i due autori a melandronews.it – di scrivere un libro sulle problematiche relative alla valutazione della robustezza nei sistemi strutturali e geotecnici. Robustezza intesa come la capacità di prevenire o ridurre le conseguenze derivanti da un evento locale (eccezionale e/o estremo)”.

Si tratta di un testo di oltre settecento pagine, suddiviso in due parti distinte per un’agevole consultazione, analizza, in dettaglio, il fenomeno del collasso progressivo, le forme con cui può manifestarsi ed i relativi meccanismi di innesco e propagazione, proponendo, poi, esempi di interventi di retrofitting per ottimizzare la risposta strutturale. Inoltre, vengono riportati, in maniera esaustiva, numerose applicazioni numeriche per la stima degli indici di robustezza, con particolare riferimento alle strutture esistenti in c.a., murature e opere geotecniche. Tali casi studio, rappresentano, certamente, utili strumenti operativi per lo strutturista che si occupa di tali tematiche.

CHI SONO GLI AUTORI

Dott. Matteo Felitti – Titolare dello studio tecnico “Engineering & Concrete Consulting”, si occupa principalmente di calcolo strutturale, dissesti statici nelle costruzioni esistenti, degrado dei materiali e risoluzione di contestazioni in collaborazione con lo Studio Legale Avv. Paola Tucci. Svolge, inoltre, attività di consulenza tecnologica presso importanti Aziende che operano nel settore della prefabbricazione e della fornitura di calcestruzzi prestazionali. Cultore di Scienza delle Costruzioni ICAR/08 presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II. Docente Esterno di “Calcolo Automatico delle Strutture” presso la Facoltà di Architettura di Napoli – Federico II. Già Professore a contratto di Progetto di Strutture presso la Facoltà di Architettura di Napoli – Federico II. Certificato Livello 2 – personale addetto alle prove non distruttive – nei metodi ES, SC, MG, UT, VT, MO, PC, CH e livello 3 nel metodo TT. Ispettore ponti, viadotti e passerelle, Livello 2 – RINA. Relatore in convegni e seminari tecnici. Autore di diverse pubblicazioni tecnico-scientifiche su meccanica delle strutture e scienza dei materiali.

Dott. Francesco Oliveto – Libero professionista specializzato nell’ambito strutturale e geotecnico ed in particolare modo nelle verifiche sismiche e geotecniche di edifici esistenti anche soggetti a danno, degrado e non ultimo di Robustezza strutturale. In campo geotecnico si occupa di problemi interazione terreno-struttura, progettazione di fondazioni profonde e metodi di scavo con tecnologie Top-down Bottom-up, consolidamento di pendii, risposta sismica locale, tramite modellazioni numeriche avanzate FEM-FDM-DEM. Ha curato innumerevoli progetti e si è occupato della direzione dei lavori sia di opere pubbliche che private. Ha seguito numerosi interventi di consolidamento nelle aree colpite dai più recenti eventi sismici (San Giuliano di Puglia 2002, L’Aquila 2009) che hanno previsto l’uso di tecnologie avanzate, quali controventi dissipativi isteretici ad instabilità impedita e dispositivi di isolamento sismico. Collaboratore esterno da circa dieci anni con Gruppo Sismica srl per la formazione continua e lo sviluppo di metodologie di calcolo di strutture in muratura-ca in condizioni di danno pregresso e attuale ai fini della stima della capacità residua. Relatore in convegni e seminari tecnici. Autore di diverse pubblicazioni tecnico-scientifiche su meccanica delle strutture.

Claudio Buono