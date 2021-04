Acconciatura-estetica, in Basilicata oltre 1.300 imprese a rischio

Sono 1.337 le imprese di acconciatura ed estetica in Basilicata, di cui 1.270 del comparto artigiano, che lavorano sotto la pressione del continuo rischio di chiusura con il cambio del “colore” della regione. Ad evidenziarlo è Confartigianato Benessere che sottolinea il peso preponderante delle imprese artigiane (il 95% del totale) con una presenza di 909 attività di cui 857 artigiane (94,3%) in provincia di Potenza e 428 di cui 413 artigiane (96,5%) in provincia di Matera. Tra le richieste prioritarie: aprire nelle zone rosse, lotta all’abusivismo dilagante, più contributi.

Fonte: Il Quotidiano del Sud