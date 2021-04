Covid-19 in Basilicata. Boom di nuovi casi: 249. 107 guariti e 2 decessi

1.493 tamponi processati nell’ultimo giorno, 249 nuovi casi di contagio e 107 guariti, oltre a 2 decessi. Ieri, 1.590 tamponi processati, con 171 nuovi casi, 188 guarigioni e 3 decessi. Con l’aumento dei tamponi, in aumento anche i nuovi casi. Ecco tutti i dettagli dell’aggiornamento di oggi 11 aprile.

I RICOVERATI 191, + 12 RISPETTO A IERI – A Potenza 34 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 35 in Pneumologia, 18 in Medicina d’urgenza, 20 nel reparto di Medicina interna Covid e 6 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 32 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 19 in Pneumologia, 22 nel reparto di Medicina interna Covid e 6 in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.

2 PERSONE DECEDUTE, di Avigliano e Pomarico;

I NUOVI POSITIVI SONO 249 – 1 Abriola, 1 Acerenza, 1 Aliano, 16 Atella, 8 Avigliano (n. 1 domiciliato a Filiano), 2 Bella (n. 1 domiciliato ad Atella), 5 Bernalda, 5 Brienza, 1 Cancellara, 8 Castelluccio Inferiore, 4 Castelluccio Superiore, 4 Ferrandina, 2 Filiano, 1 Genzano di Lucania, 2 Grassano, 1 Laurìa, 6 Lavello, 3 Maratea, 1 Marsico Nuovo, 1, Marsicovetere, 1 Maschito, 22 Matera, 12 Melfi, 1 Miglionico, 3 Montescaglioso, 8 Oppido Lucano, 11 Palazzo San Gervasio (n. 1 domiciliato a Melfi), 5 Picerno, 5 Pietragalla, 5 Pignola, 6 Pisticci, 9 Policoro, 3 Pomarico, 30 Potenza (n. 2 domiciliato a Vietri di Potenza), 2 Rapolla, 3 Rapone, 12 Rionero in Vulture, 5 Ripacandida, 1 Rotondella, 5 Rotonda, 2 Ruoti, 1 Ruvo del Monte, 1 San Fele, 2 Spinoso, 3 Scanzano Jonico, 6 Tolve, 1 Trecchina, 3 Tursi, 1 Vietri di Potenza, 1 Viggianello, 1 campano domiciliato a Potenza, 2 egiziani domiciliari a Palazzo San Gervasio, 1 marchigiano domiciliato a Bella, 1 moldavo domiciliato a Potenza e 1 tunisino domiciliato a Bernalda;

I GUARITI 107 – 1 Abriola, 4 Baragiano, 2 Bella, 1 Castelgrande, 1 Castelmezzano, 1 Episcopia, 2 Filiano, 2 Forenza, 4 Garaguso, 5 Genzano di Lucania, 1 Grottole, 1 Irsina (domiciliato a Matera), 22 Lavello, 1 Marsicovetere, 8 Matera, 2 Melfi, 10 Palazzo San Gervasio (n. 1 domiciliato a Lavello, n. 1 domiciliato in Puglia), 2 Pisticci, 1 Potenza (domiciliato a Balvano), 1 Rotondella, 7 Satriano di Lucania, 2 Senise, 2 Scanzano Jonico, 4 Tito, 3 Trecchina, 12 Venosa, 4 Vietri di Potenza, 1 ghanese domiciliato a Balvano;

In Basilicata gli attuali positivi sono 4.891, di cui 4.700 in isolamento domiciliare. I deceduti dall’inizio dell’emergenza sanitaria, per e con Covid-19, sono 467, mentre i guariti totali sono 15.096.

Claudio Buono