Tutela della natura e dell’agroalimentare. Il Basilicata 169 denunce e quasi 8000 controlli da parte dei Carabinieri Forestali

Nel primo trimestre del 2021 l’attività svolta dai Carabinieri Forestali di Basilicata in tema di tutela della natura, dell’ambiente e delle catene agroalimentari ha registrato un incremento sia nel numero di persone controllate sia nel numero di controlli. Sono stati infatti effettuati 7665 controlli, diretti soprattutto alla tutela del territorio, della fauna e della flora. In particolare, sono stati effettuati 223 controlli sui tagli. Numerosi sono stati, inoltre, i controlli in materia urbanistico-edilizia (20 le persone denunciate), ed in tema di inquinamento (48 le persone denunciate), con particolare riguardo agli scarichi abusivi non autorizzati. Sono state contestate 281 violazioni di carattere amministrativo, con sanzioni per un ammontare di 142mila euro. In materia penale sono state denunciate 169 persone responsabili dei reati accertati. Si è proceduto anche a 24 sequestri di beni collegati a tali reati. Sul fronte incendi boschivi, nei primi tre mesi si sono già verificati 12 eventi, a causa delle particolari condizioni siccitose avutesi soprattutto nel mese di marzo. I Carabinieri Forestali hanno deferito 3 persone per il reato di incendio boschivo, procedendo anche ad un arresto in flagranza. Sono in corso ulteriori indagini per risalire ai responsabili degli altri roghi.

Fonte: Basilicata24.it