Come è cambiato l’uso della rete internet con il Covid?

Dopo oltre 1 anno di abitudini e stili di vita totalmente stravolti si possono iniziare ad analizzare i cambiamenti più importanti causati dal Covid e far sì che questi possano essere ascritti ormai quasi come irreversibili, nuovi modi di vedere la vita che probabilmente ci accompagneranno da qui al futuro.

Basta dare un’occhiata a come si vive oggi, rispetto ad 1 anno fa, per rendersene conto: le scuole sono chiuse, lo sport è stato sostanzialmente azzerato così come i viaggi, salvo rari casi. Le persone indossano mascherine durante tutto l’arco della giornata e contatti fisici un tempo abituali, come ad esempio stringersi la mano, sono solo un lontano ricordo.

Si può tranquillamente sostenere che il mondo è cambiato a causa delle misure intraprese per mantenere le persone al sicuro durante la pandemia di Coronavirus. Internet ne esce in parte da trionfatore, in quanto questi mutamenti hanno avuto come primo effetto proprio lo spostamento di gran parte delle nostre vite da un contesto reale a quello virtuale.

Le tecnologie in tempo di Covid

Primo esempio, la tecnologia ha consentito ai pazienti di continuare a comunicare con i propri operatori sanitari tramite la telemedicina; una necessità per evitare di affollare ospedali e pronto soccorso. La stessa tecnologia che ha consentito alle persone di restare in contatto tra di loro, grazie a strumenti ormai di uso comune come Zoom, Google Meet ecc…

Lavoro e formazione si sono spostati a loro volta in rete, termini come Vidoeconference, Dad ecc… fano parte del nostro vocabolario. Stessa cosa dicasi per il mondo degli investimenti ad esempio, quindi per la possibilità di investire usando piattaforme online come si può vedere da questo sito di trading.

Affine a quest’ultimo discorso c’è poi il tema della gestione dei propri conti corrente, visto che anche in questo caso i dati relativi all’home banking sono esplosi: tutte le banche offrono tale possibilità (anche perché durante il primo lock down della primavera 2020, il più rigido, era impossibile finanche recarsi in banca fisicamente).

Il tema dei rapporti sociali

Ultimo tema da toccare, non certo per importanza, è quello delle relazioni sociali ed interpersonali: che poi si lega anche alla salute, in quanto le relazioni stesse rivestono un ruolo determinante per il proprio benessere.

Il Covid ha ovviamente stravolto questo concetto ed oggi la quasi totalità delle relazioni risulta essere ‘viziata’ dagli obblighi di natura sanitaria; e per tornare al tema di partenza, non è un caso che proprio durante i vari lock down siano saliti alle stelle i numeri riferiti ad italiani che si sono registrati su app e siti per fare amicizia, per conoscere nuove persone, per chattare (come riporta anche un articolo comparso su La Stampa).

Nuove declinazioni dei rapporti sociali con i quali si deve necessariamente iniziare a prendere confidenza in quanto ci accompagneranno certamente a lungo.