Droga, 7 arresti nel Potentino e sequestro di 9 chili di stupefacenti. Cocaina pagata con il ‘Reddito di Cittadinanza’

Sono 7 le persone arrestati dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Acerenza, nel potentino, nell’ambito dell’inchiesta denominata “It’s Business”, che riguarda una associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e detenzioni ai fini di spaccio in concorso. Si tratta di persone tutte residenti a Palazzo San Gervasio, e due di loro sono in carcere, mentre gli altri agli arresti domiciliari. I sette sono stati arrestati (due in flagranza) nell’ambito di una indagine che ha portato al sequestro di oltre 3 chili di cocaina e 6 di marijuana.

Su disposizione del Gip di Potenza, e su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo, è stata data esecuzione al sequestro preventivo di 3 immobili ubicati a Palazzo San Gervasio, due terreni seminativi situati a Bandi, due automobili e ben 268mila euro in banconote di vario taglio.

Secondo le indagini, il gruppo criminale composto dagli indagati, approvvigionava di droga diversi comuni lucani e pugliesi, in particolare quelli limitrofi. La base operativa era nell’esercizio commerciale di uno degli indagati. E in alcuni casi, secondo le risultanze investigative, la droga veniva pagata anche con la carta del Reddito di Cittadinanza.

A riferire i dettagli il procuratore della Repubblica di Potenza, Francesco Curcio.

redazione