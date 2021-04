Il futuro dei giovani e le azioni sostenibili, temi dei quattro webinar di “Connect to Green Plug” dell’UPI Basilicata. Al via il 7 aprile

Il futuro dei giovani e le azioni sostenibili, temi dei quattro webinar di Connect to Green Plug, progetto dell’UPI Basilicata

Agenda ONU 2030 – Next Generation UE – Stili di vita sostenibili, questi i temi dei quattro webinar che si svolgeranno nel mese di aprile, rivolti al mondo della scuola, delle associazioni, alle amministrazioni e agli amministratori locali. Un’altra delle iniziative del Progetto Connect To Green Plug, diretto dall’Unione Province di Basilicata e realizzato in partenariato con le Province di Matera e di Potenza. L’evento, che ha già visto la realizzazione di un primo ciclo di webinar volto alla formazione delle giovani “sentinelle per l’ambiente”, rientra nel Programma Azione ProvinceGiovani, – finalizzato a favorire le buone pratiche in tema di sviluppo sostenibile. I quattro webinar, organizzati in collaborazione con Labirinto Visivo, avranno come relatori Fabrizio Santini e Roberto Pelosi, esperti e consulenti della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, e di Alice Pomiato, creatrice di contenuti social per la sostenibilità ambientale. Il percorso on line si aprirà Mercoledi’ 7 Aprile con il webinar dal titolo AGENDA ONU 2030 – Approdi, Obiettivi e istanze per un programma mondiale per lo Sviluppo Sostenibile. Seguirà l’appuntamento del 14 aprile “AGENDA ONU 2030 – Conosciamo e realizziamo assieme i Goals”. Il 21 aprile sarà trattato un tema di grande attualita’ “Il Next Generation Eu”, ovvero il piano strategico per la ripresa dell’Europa. Che ruolo avrà lo sviluppo sostenibile nel programma nazionale italiano?” e a concludere il 28 aprile “Aliceful – Vedere verde” alla scoperta di stili di vita consapevoli, sostenibili, etici e consapevoli. “Vogliamo parlare di come salvare il nostro pianeta e del futuro delle giovani generazioni fornendo le informazioni sulle azioni sostenibili – Agenda ONU 2030 –Strategia per la sostenibilità – ma anche sulle risorse che saranno disponibili con il Next Generation UE” è quanto ha dichiarato il presidente dell’UPI Basilicata, Piero Marrese. Per informazioni è possibile consultare il sito www.upibasilicata.it o contattare UPI al numero di telefono 0971417490.