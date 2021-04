E’ giallo sulla morte di un 55enne al “San Carlo” di Potenza. La Procura sequestra la salma

Potenza, domenica 4 aprile 2021 – È giallo sulla morte di un 55 enne di Lauria, deceduto al San Carlo di Potenza nel reparto Covid di Malattie infettive. La procura ha disposto il sequestro della salma dopo la denuncia dei familiari, secondo cui l’uomo non sarebbe morto per l’infezione da coronavirus ma per un presunto caso si malasanità. L’uomo era stato ricoverato a seguito di un incidente stradale nel quale era rimasto ferito lo scorso 11 febbraio. Dopo un intervento chirurgico era risultato positivo a un tampone di controllo ed è stato così trasferito nel reparto Covid del nosocomio potentino. Le sue condizioni sembravano migliorare poi ieri è peggiorato improvvisamente, nel giro di pochi minuti ha perso la vita. Adesso a far luce sulle cause del decesso saranno le indagini della magistratura.

La notizia è stata riportata dalla testata La Nuova del Sud.