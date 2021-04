Picerno, gomme tagliate all’auto di una donna che si lamentava di assembramenti in zona rossa

“Mi hanno tagliato le gomme all’auto solo perchè ho detto di non fare assembramento”. E’ la denuncia di una donna di Picerno, che ieri mattina ha fatto l’amara scoperta nella centralissima piazza Plebiscito a Picerno. La donna ha raccontato di aver trovato “le gomme della macchina tagliate, solo perché mi sono permessa di dire a queste persone di non fare assembramento”. Picerno, da alcuni giorni, è in ‘zona rossa’ per l’aumento dei casi di contagio. Secondo la donna, gli autori del gesto sarebbero gli stessi a cui si sarebbe rivolta per lamentare il fatto degli assembramenti. Ma annuncia: “A chi ha fatto questo si aspetti una denuncia”.