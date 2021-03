Gal Percorsi, per 28 Comuni lucani un bando da 1,5 milioni di euro. Obiettivo: servizi di base per le popolazioni rurali

Il Bando (pubblicato su www.galpercorsi.it ) disciplina le modalità di accesso al sostegno di cui alla Azione 19.2.B.9, nell’ambito della Sottomisura 19.2 – Sostegno per l’implementazione delle operazioni specifiche Leader nell’ambito della Strategia SLTP, rientrante nella Strategia di Sviluppo Locale Nord Occidentale Marmo Melandro Basento. L’avviso intende sostenere enti Pubblici territoriali, ricadenti nell’area del Gal Percorsi, affinché possano strutturarsi per affrontare le necessità del momento in relazione all’emergenza Covid. Sono interventi finalizzati prioritariamente a strutturare una risposta efficace all’emergenza, attraverso investimenti di creazione e/o rafforzamento di servizi essenziali alle popolazioni, coerentemente con quanto disposto dall’art. 20 del Reg. Ce. 1305/2013. Ci si propone di offrire la possibilità di riqualificare alla luce dell’emergenza i servizi al cittadino in genere: residenti, residenti di rientro ed a eventuali flussi extra residenziali legati alle attività produttive in genere. L’emergenza pandemica che stiamo vivendo, ci sollecita riflessioni importanti e ci spinge verso una nuova visione di futuro. Ciò che è accaduto ha intaccato vari settori, siano essi sanitari che sociali, scolastici che di servizio, trasporto pubblico e assistenza. Il bando che abbiamo voluto creare porta con sé le priorità per contrastare l’attuale fase emergenziale, ma nello stesso tempo intende attivare “nuovi percorsi” per costruire ed avviare in modo diverso ed innovativo i servizi alle comunità.

Pensiamo in particolare ad ambulatori, farmacie comunali, centri di accoglienza per anziani (ove presenti), scuole dell’obbligo, ambiti ricreativi comprensivi di arredi e strumentazioni opportune ed idonee all’emergenza, potenziamento della fruibilità degli spazi attrattivi, culturali, naturalistici, produttivi, co-working Comunali, etc. Non ultimo, strutturare una logistica coerente all’emergenza in tema di salute pubblica, con servizi (hardware e software) in telemedicina e teleassistenza sanitaria (prioritariamente a categorie più deboli: anziani, minori, diversamente abili, etc.), disinfestazioni, sanificazione e pulitura di luoghi pubblici a fruibilità collettiva, servizi di assistenza a domicilio (ADI), aggiornamento di Piani di protezione civile.

In particolare l’Azione risponde ai seguenti Focus: F26. Aumentare l’accessibilità ai servizi per la popolazione e le imprese delle aree rurali; F27. Favorire azioni integrate e di sistema per la valorizzazione turistica del patrimonio naturale, storico-culturale e architettonico delle aree rurali; perseguendo i seguenti Obiettivi: Favorire un argine all’emergenza; Strutturare opportunità di rilancio sociale; Sostenere una crescita microeconomica; Sostenere la sicurezza dell’accoglienza.

I Beneficiari di tale azione sono le Amministrazioni Comunali riferite agli ambiti amministrativi, ovvero nell’area Leader del Gal Percorsi.

Rientrano in Gal Percorsi i seguenti Comuni: ALBANO DI LUCANIA, PIETRAPERTOSA, CAMPOMAGGIORE, TRIVIGNO, CASTELMEZZANO, CALVELLO, VAGLIO BASILICATA, ABRIOLA, AVIGLIANO, BRIENZA, ANZI, LAURENZANA, FILIANO, PICERNO, TITO, CASTELGRANDE, SAN FELE, SANT’ANGELO LE FRATTE, SAVOIA DI LUCANIA, VIETRI DI POTENZA, SASSO DI CASTALDA, SATRIANO DI LUCANIA, BRINDISI MONTAGNA, RAPONE, PIGNOLA, PIETRAGALLA, PESCOPAGANO, RUVO DEL MONTE, oltre all’ATC n.° 2 di Potenza e numerosi partners privati.

Il Presidente del Gal Percorsi

Michele Miglionico