I.I.S. “Einstein-De Lorenzo” di Potenza, consegnate alle famiglie 68 computer portatili grazie ai Fondi Strutturali Europei

Verrà completata oggi la consegna, presso la sede centrale dell’I.I.S “Einstein-De Lorenzo” di Potenza (Via Sicilia, 4), alle famiglie che ne hanno fatto richiesta, 68 computer portatili noleggiati dalla scuola grazie ai Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Il titolo del progetto grazie a cui è stato possibile portare a conclusione l’operazione è “Insieme alla pari” e intende fornire un aiuto concreto e immediato a quelle famiglie che, soprattutto a causa del Covid, durante l’ultimo anno hanno visto un progressivo peggioramento delle proprie condizioni economiche. I computer (del costo di circa 650 euro) potranno, infatti, essere riacquistati dalle famiglie ad un prezzo assolutamente simbolico al termine del noleggio.

Insieme ai computer, anche la fornitura dei libri scolastici, dizionari di italiano e inglese e materiale vario per gli studenti con disturbi dell’apprendimento. Se i computer rappresentavano uno strumento utile allo studio prima del dilagare dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del Covid-19, da marzo dello scorso anno sono diventati fondamentali per lo svolgimento delle attività didattiche. Di qui l’idea di impegnare i fondi ricevuti grazie al PON in un aiuto concreto e facilmente accessibile alle famiglie in difficoltà.