Covid-19 in Basilicata. Pochissimi tamponi, 33 nuovi casi, 51 guariti e 3 deceduti nelle ultime 24 ore

410 tamponi processati nell’ultimo giorno, 33 nuovi casi e 51 guariti, oltre a 3 decessi. Ieri, 1.200 tamponi processati, di cui 148 nuovi casi, 59 guariti e 3 decessi. Ecco tutti i dettagli dell’aggiornamento di oggi 29 marzo.

I RICOVERATI 180, +9 RISPETTO A IERI – A Potenza 36 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 34 in Pneumologia, 16 in Medicina d’urgenza, 20 nel reparto di Medicina interna Covid e 4 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 36 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 22 in Pneumologia, 4 nel reparto di Medicina interna Covid e 8 in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’;

3 PERSONE DECEDUTE, di Potenza, Latronico e Senise;

I NUOVI POSITIVI SONO 33 – 1 Filiano, 1 Grassano (domiciliato a Matera), 4 Matera, 1 Melfi, 4 Montalbano Jonico, 1 Montescaglioso, 1 Oppido Lucano, 2 Palazzo San Gervasio, 1 Pescopagano, 4 Picerno, 3 Pisticci, 5 Policoro, 4 Potenza, 1 San Fele;

I GUARITI 51 – 1 Bernalda, 1 Calvera, 1 Carbone (domiciliato a Sant’Arcangelo), 1 Chiaromonte, 3 Corleto Perticara, 2 Episcopia, 1 Fardella, 1 Forenza, 4 Francavilla in Sinni, 1 Marsicovetere (domiciliato a Corleto Perticara), 9 Matera, 4 Melfi, 2 Montescaglioso, 1 Pisticci, 1 Pomarico, 2 Potenza, 2 Rapolla, 4 Rionero in Vulture, 4 Roccanova (n. 2 domiciliati a Castronuovo di Sant’Andrea), 5 Senise, 1 Teana;

A seguito dell’aggiornamento odierno, questa la situazione in Basilicata. Gli attuali positivi sono 4.551, di cui 4.371 in isolamento domiciliare. I deceduti dall’inizio dell’emergenza sanitaria, per e con Covid-19, sono 425, mentre i guariti totali sono 13.715.

Claudio Buono