Alla discesa dal bus con la droga nascosta nei calzini. A Bella i Carabinieri arrestano un 32enne

Continua senza sosta l’attività di controllo dei Carabinieri su tutto il territorio del Potentino. Tra gli ultimi interventi, a Bella, i Carabinieri della locale stazione, guidati dal comandante Andrea De Paduanis, hanno arrestato in flagranza di reato un 32enne responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un uomo di nazionalità nigeriane che vive in paese, che è stato arrestato nella tarda serata di martedì. Quando i Carabinieri, impegnati nella conduzione di specifici servizi predisposti per il contrasto dei reati in materia di stupefacenti, hanno notato, nei pressi dello scalo ferroviario di “Bella-Muro Lucano”, l’uomo che, sceso da un bus proveniente da Potenza, si guardava intorno con fare sospettoso. I Carabinieri, non distanti, conoscendo anche il soggetto (già arrestato nei mesi scorsi per gli stessi motivi), lo hanno avvicinato per un controllo.

Durante la perquisizione personale, ben occultata all’interno del calzino della gamba sinistra, è stata rinvenuta e sequestrata una bustina contenente 12 grammi di marijuana, già suddivisa in 6 confezioni pronte per lo spaccio. In una tasca del giubbotto 35 euro in banconote di piccolo taglio, somma di cui non è stato in grado di giustificarne la provenienza, e pertanto sequestrata anch’essa, probabilmente provento dell’attività di spaccio. Successivamente i Carabinieri hanno raggiunto l’abitazione del 32enne, e qui all’interno di uno zainetto per bambini, ben nascosti, sono stati trovati e sequestrati un bilancino di precisione perfettamente funzionante e vario materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente in dosi. Al termine degli accertamenti di rito, il giovane è stato arrestato.

Il risultato conseguito costituisce ennesimo episodio a riprova dell’efficace e costante azione condotta dai reparti del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza e, in questo caso, dei militari della Compagnia di Melfi, guidati dal capitano Carmine Manzi, e della locale stazione bellese. Continueranno senza sosta sul territorio i servizi finalizzati al contrasto dello spaccio e, conseguentemente, al consumo di stupefacenti nella provincia.

Claudio Buono