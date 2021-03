Muro Lucano, cittadinanza onoraria al Milite Ignoto

Il consiglio Comunale di Muro Lucano ha deliberato l’attribuzione della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto. Il 4 novembre 2021 sarà celebrato il primo centenario della deposizione del Milite Ignoto nel sacello dell’Altare della Patria, al Vittoriano. Per questo l’ Esercito Italiano ha proposto a tutti i comuni di aderire con un gesto simbolico a una iniziativa comune che, attribuendo la cittadinanza onoraria a chi per definizione è “ignoto”, lo renderà finalmente Cittadino d’Italia e oggetto della riconoscenza di tutta la collettività per un sacrificio che ha contribuito a creare l’identità nazionale. Il Fante senza nome è un simbolo che appartiene alla sua storia come lo sono il Tricolore e l’inno di Mameli, fortemente legati ai valori democratici della nostra comunità e fondamento del nostro popolo e dell’intera comunità nazionale”. “Un omaggio al sacrificio di tante vite italiane, perdute nei conflitti armati”, ha sottolineato il sindaco di Muro Lucano, Giovanni Setaro.

