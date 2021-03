Aumento dei casi di contagio. Picerno e altri quattro Comuni lucani in ‘zona rossa’ fino al 4 aprile

Dalla mezzanotte Picerno diventerà ‘zona rossa’. A comunicarlo è il sindaco, Giovanni Lettieri, tramite un post su Facebook. La situazione a Picerno si è aggravata negli ultimi giorni, con i contagi in crescita. Tanto da adottare il provvedimento di ‘zona rossa’, con una apposita ordinanza che è stata sottoscritta dopo ora di pranzo dal governatore Bardi. Questo il messaggio del Sindaco Lettieri: “Care concittadine cari concittadini, ho appena sentito i vertici della sanità lucana, mi hanno comunicato la necessità di collocare la nostra comunità in zona rossa. Tutto ciò è necessario per fermare la diffusione del virus che in questa settimana ha avuto trend di crescita tali da non poter evitare un provvedimento di chiusura che, rispettato con scrupolo e attenzione, restituirà sicuramente una situazione migliore in pochi giorni. Il provvedimento regionale decorrerà dalle 24:00 di oggi e fino alle 24:00 di sabato 03 aprile 2021. Comunico inoltre che la campagna vaccinale si svolgerà come da programma e nei prossimi giorni i cittadini ultra ottantenni riceveranno informazioni sulle modalità e gli orari di somministrazione. Invito tutti allo scrupoloso rispetto delle regole da subito e auguro a tutti noi di uscire quanto prima da questa difficile situazione. L’amministrazione Comunale, Protezione Civile e le forze dell’ordine sono a completa disposizione per ogni eventuale problema o criticità”.

“In base ai dati epidemiologici -ha comunicato Bardi- e previa interlocuzione con i Sindaci, è stata dichiarata con ordinanza la zona rossa nei Comuni di Picerno, Forenza, Episcopia e Teana (Provincia di Potenza) e Pomarico (Provincia di Matera). Prevenzione e responsabilità sempre al primo posto”.

Dalla mezzanotte, in questi 5 Comuni si applicheranno le misure previste per la zona rossa.

Claudio Buono