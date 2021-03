Guida pratica per investire in Borsa

Quanti sono gli italiani che investono in Borsa? Quantificare il dato sarebbe pressochè impossibile ma si tratta comunque di una platea piuttosto ampia. Il mercato delle azioni è parte del bagaglio del nostro paese, dato che per definizione gli italiani sono risparmiatori e vanno alla ricerca di strumenti finanziari per mettere al riparo i propri soldi.

Certo si tratta anche di un mondo particolare, non sicuro al 100%, dove si può andare anche incontro a crolli (mai sentito dire che la Borsa è volatile?), soprattutto oggi che si può investire in autonomia nel mercato delle azioni tramite una qualunque piattaforma sul web. Quali sono i consigli per investire in Borsa? Cerchiamo di capire le basi aiutandoci con le informazioni riportate sul portale Borsamercato.com.

Le dritte di base

Se ci si istruisce a dovere il mercato azionario può diventare un’occasione di potenziale guadagno per ottenere un riscontro nel lungo periodo. Il primo step da affrontare è quello relativo alla cifra che si vuole investire in azioni. E qui va ricordato che la Borsa non è luogo adatto per il denaro di cui si potrebbe avere bisogno entro i prossimi cinque anni, come minimo.

Ed allora in segreto è quello di investire solo i soldi dei quali non si avrà necessità a stretto giro: concetto noto come asset allocation come riporta il sito ufficiale della Borsa italiana, e qui entrano in gioco alcuni fattori. L’età di chi investe è un fattore importante, così come la particolare propensione al rischio e gli obiettivi di investimento.

I consigli degli esperti

Ci sono poi i consigli degli esperti di Borsa, ormai noti e stranoti a chi investe sul mercato delle azioni. Partendo da quanto sosteneva un guru degli investimenti in azioni, Warren Buffett: “non è necessario fare cose straordinarie per ottenere risultati straordinari.” I consigli ormai noti a tutti sono:

Diversificare il proprio portafogli di investimenti;

Investire solo nelle attività che l’investitore capisce (no quindi ad asset particolarmente astrusi);

Evitare le azioni ad alta volatilità fino a quando non si avrà imparato ad investire.

Detto ciò, il modo più sicuro per tentare di fare soldi in Borsa è acquistare azioni di grandi aziende a prezzi ragionevoli e mantenerle finché le attività rimangono ottime (o fino a quando non si avrà bisogno dei soldi). Se si agisce in questo modo, si sperimenterà una certa volatilità lungo il percorso, ma nel tempo si potranno avere eccellenti ritorni sugli investimenti.