Un gioiello per la Basilicata. A Picerno è pronto a riaprire lo stadio “Donato Curcio” dopo i lavori di riqualificazione

Un vero e proprio gioiello per l’intera Basilicata. Lo stadio “Donato Curcio” di Picerno si rifà il restyling ed è praticamente pronto a mostrarsi nelle sue nuove vesti. I lavori, che nel tempo hanno subito dei rallentamenti sia per motivi burocratici, ma anche legati all’emergenza sanitaria, stanno per volgere al termine. Una rinnovata tribuna che sarà il ‘settore distinti’, una curva per gli ospiti, nuovi seggiolini per la tribuna centrale, un nuovo manto erboso di ultima generazione (proprio su quest’ultimo gli operai stanno lavorando), panchine nuove e tutto ciò che arreda la struttura, oltre al nuovo impianto di illuminazione. Manca davvero molto poco, qualche settimana, e lo stadio “Donato Curcio” (che prende il nome dal patron della squadra, che all’epoca per la sua costruzione contribuì con circa 1 milione di euro) potrà presto tornare ad essere calcato. E sarà l’AZ Picerno, formazione di Serie D, la prima squadra ad usufruirne. Si spera, già ad aprile.

Nella giornata di ieri, i consiglieri del gruppo di minoranza al Comune, Giovanni Russo e Margherita Scavone, a seguito di una specifica richiesta, hanno fatto una visita nella struttura, accompagnati dall’assessore allo Sport, Carmela Marino, e dai funzionari comunali dell’ufficio tecnico, l’ing. Leonardo Zaccagnino e il geometra Domenico Russillo. Presente anche il direttore dei lavori, l’ingegnere Gianvito Curcio.

“Siamo orgogliosi di questa opera”, ha sottolineato il sindaco, Giovanni Lettieri, che ha aggiunto: “Da sempre abbiamo operato in trasparenza, e anche in questo caso, abbiamo risposto alla richiesta dei consiglieri di minoranza, accompagnandoli e spiegando loro l’evolversi dei lavori e tutto ciò che è stato realizzato. Speriamo siano soddisfatti ed orgogliosi come noi di questo nostro gioiello. Per noi è una scommessa vinta, diventerà una struttura di vitale importanza per le principali manifestazioni a livello regionale. Adesso attendiamo la conclusione dei lavori che, ormai, sono giunti nella parte finale. Sarà bellissimo – ha concluso Lettieri – rivedere i nostri bambini e ragazzi e quelli dei paesi limitrofi allenarsi e giocare in una struttura del genere. Bisogna riprendere al più presto le attività mettendo al centro i veri valori dello sport”.

Questo il commento del gruppo di minoranza “Progetto Comune”: “Viste le voci discordanti che si sono susseguite per giustificare il ritardo sui lavori, abbiamo voluto verificare a che punto fossero le opere allo stadio comunale. Diversamente da quanto si vuol far pensare, non siamo mai stati contrari all’adeguamento della struttura e ben vengano tutti gli interventi atti a migliorare la vita in questo paese, tuttavia, continuiamo a pensare che ci si sarebbe potuti prodigare maggiormente e per tempo al fine di reperire finanziamenti pubblici, così come raccontato in campagna elettorale, senza contrarre un mutuo gravando sulle casse dell’ente e dei cittadini. Fatta la doverosa premessa ci auguriamo che venga restituita al più presto questa valida struttura alla comunità picernese.

Ad ogni modo, durante il sopralluogo abbiamo chiesto ai tecnici delucidazioni sui tempi, su quanto fatto finora e su ciò che si prevede nell’eventuale secondo stralcio. Ci sono state illustrate le problematiche che hanno portato alla proroga dei lavori per molti mesi, ma oggi tutto dovrebbe proseguire in maniera spedita. L’ultimazione del rettangolo di gioco dovrebbe permettere alla squadra di casa di tornare ad allenarsi a Picerno molto presto (forse nel giro di qualche settimana) e a disputare pure gli ultimi incontri di campionato. Ci ha fatto piacere visitare il cantiere e ringraziamo per le delucidazioni i tecnici comunali, il progettista e responsabile dei lavori e ringraziamo l’assessore allo sport e tempo libero per la sua presenza”.

redazione