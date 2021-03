Neve nel Potentino. Numerosi interventi dei Vigili del Fuoco in diversi Comuni della provincia

I Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Potenza con il personale della sede centrale e delle sedi distaccate dislocate sul territorio provinciale, in data odierna dalle ore 06.30 circa, sono intervenuti per alberi e cavi pericolanti eventi creati dalle ultime precipitazioni nevose. I Vigili del fuoco hanno rimosso con l’ausilio di motoseghe ed autoscale rami e alberi caduti sulle strade in alcuni casi coinvolgendo veicoli in sosta. I comuni interessati oltre al capoluogo sono Grumento Nova, Tito, San Chirico Raparo, Palazzo San Gervasio, Lauria e Spinoso. Le strade interessate sono state temporaneamente chiuse alla circolazione dei veicoli e pedoni e dopo aver messo in sicurezza l’area riaperte al traffico. I VV.F. sono intervenuti con autopompe, fuoristrada ed autoscale per un totale di trentacinque unità.