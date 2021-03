Gradimento: il governatore lucano Vito Bardi il meno apprezzato dai suoi cittadini. Per SWG ultimo in Italia

E’ il lucano Vito Bardi il governatore meno apprezzato dai suoi cittadini. E’ quanto emerge da un sondaggio realizzato nei giorni scorsi da Swg, per cui soltanto 29 lucani su 100 considererebbero l’operato di Bardi «molto» o «abbastanza efficace». Rispetto a novembre 2019 il governatore lucano guadagna il consenso di un cittadino su 100, ma viene sopravanzato dagli omologhi di diverse regioni che in precedenza godevano di un sostegno inferiore al suo. Vale a dire il sardo Christian Solinas, il siciliano Nello Musumeci, il pugliese Michele Emiliano e l’abruzzese Marco Marsilio. Un dato che secondo gli analisti di Swg rappresenta il giudizio sulla gestione dell’emergenza covid 19 nelle rispettive regioni. In cima alla classifica dei governatori più apprezzati si conferma quello del Veneto, Luca Zaia, seguito da quello dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e da quello del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.

«Nel diffuso clima di incertezza e apprensione – spiega l’istituto di statistica – il livello di polemica si è abbassato e le persone si sono affidate agli amministratori più di quanto lo facessero di solito. Ne risulta una crescita generalizzata del gradimento dei governatori, con poche eccezioni». Su tutte la Lombardia.

Fonte: Il Quotidiano del Sud