Potenza, in dotazione agli agenti della Polizia Locale la bici elettrica per pattugliare diverse zone della città

Biciclette elettriche per la Polizia locale per pattugliare centro storico e Parco fluviale del Basento

“Pattuglie della Polizia locale percorreranno le strade del centro storico e si muoveranno lungo il Parco fluviale del Basento in sella alle nuove biciclette elettriche in dotazione al Corpo”. Ad annunciarlo la comandante Anna Bellobuono presentando la novità che “vuole essere anche un segnale di come l’Amministrazione sia impegnata nel perseguire una mobilità sempre più ecosostenibile, contribuendo ad abbattere l’emissione di inquinanti e favorendo un sempre maggior rispetto dell’ambiente che ci circonda. Il servizio, che sarà attivato a breve, consentirà anche una maggiore facilità di movimento e, quindi una migliore vigilanza delle zone nelle quali si andrà a operare”.