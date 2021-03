Satriano di Lucania, Donato Vignola nominato vice Sindaco. Prende il posto del dimissionario Perrone

E’ Donato Vignola il nuovo vice sindaco di Satriano di Lucania. E’ stato nominato dal sindaco, Umberto Vita, che ha firmato ieri il decreto di nomina. Prende il posto di Rocco Perrone, che nei giorni scorsi ha rassegnato le dimissioni per motivi strettamente personali. Lo stesso Perrone resta in giunta, in qualità di assessore con deleghe al Senso di Comunità e Tradizioni, comunicazione, progettazione Europea e Innovazione. Per il vice sindaco Vignola, le deleghe all’Agricoltura, Politiche Sociali, Cultura e Sport, Turismo e Qualità dei Servizi Comunali.

Claudio Buono