In Basilicata chiusa anche la Scuola dell’Infanzia

“La Basilicata da domani sarà in zona arancione, ma non è possibile in alcun modo abbassare la guardia. Il momento è delicato, AIFA ha appena predisposto il blocco di Astrazeneca in tutta Italia e non abbiamo ancora la dotazione di vaccini necessaria. Per questo motivo, sarà disposta la chiusura di tutti gli istituti di ogni ordine e grado dal giorno martedì 16 a sabato 27 Marzo. È un momento delicato. Non dobbiamo nascondere le difficoltà e anzi rinnovo l’appello alla responsabilità: i comportamenti individuali fanno davvero la differenza”. Lo scrive su Facebook il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

Chiuse quindi anche le Scuole dell’Infanzia. La comunicazione della Regione, che inizialmente aveva deciso di lasciare aperta la Scuola dell’Infanzia, è arrivata dopo la notizia del blocco dei vaccini Astrazeneca. In Basilicata, quindi, restano aperti solo gli asili nido, come confermato dalla stessa Regione in una nota diramata alla stampa.

Claudio Buono