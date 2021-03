Covid-19 in Basilicata. 28 i nuovi positivi (ma con pochi tamponi), 134 guariti e 1 decesso. Ricoverati in aumento

420 tamponi processati nell’ultimo giorno, 28 nuovi casi e 134 guariti (di cui 97 registrati nell’ultimo giorno ma relativi ad un precedente periodo), oltre ad una persona di Potenza deceduta. E’ questo l’ultimo aggiornamento sull’emergenza sanitaria in Basilicata. Come capita spesso, pochissimi i tamponi processati la domenica.

I RICOVERATI SONO 124, 11 PIÙ DI IERI – Al “San Carlo” di Potenza 32 nelle malattie infettive, 20 in pneumologia, 10 in medicina d’urgenza e 5 in terapia intensiva. Al “Madonna delle Grazie” di Matera 37 nelle malattie infettive, 12 in pneumologia e 8 in terapia intensiva;

I NUOVI POSITIVI SONO 28 – 1 Banzi, 1 Brienza, 1 Ferrandina (domiciliato a Matera), 1 Francavilla in Sinni (domiciliato a Policoro), 2 Garaguso, 3 Irsina, 3 Matera, 1 Moliterno, 1 Muro Lucano, 1 Policoro, 1 Potenza, 2 Rotondella (n. 1 domiciliato a Policoro), 6 Sant’Arcangelo, 1 Tricarico, 2 Tursi, 1 emiliano domiciliato a Tursi;

134 I GUARITI (97 di un precedente periodo) – 1 Abriola, 3 Acerenza, 4 Genzano di Lucania, 3 Irsina, 4 Matera, 5 Melfi, 1 Palazzo San Gervasio, 1 Potenza, 2 Rotondella, 2 Tolve, 9 Venosa, 1 nigeriano e 1 venezuelano domiciliati a Matera. A seguito di verifica e riallineamento tra piattaforme Covid-19 della Regione Basilicata e dell’Istituto Superiore di Sanità, si registrano, con il bollettino odierno, n. 97 guarigioni relative al periodo antecedente. Trattasi di soggetti già dichiarati guariti, nei tempi e nelle modalità previste dalle vigenti circolari ministeriali, dai servizi delle Aziende Sanitarie territorialmente competenti. Alle 97 guarigioni dovute a riallineamento, si sommano n. 37 guarigioni odierne in soggetti residenti, per un totale di n. 134 guarigioni;

Gli attuali positivi in Basilicata sono 3.458, di cui 3.334 in isolamento domiciliare. I deceduti per e con Covid-19 sono 367, 12.349 i guariti totali.

