8 Marzo, Pascaretta (consigliera comunale Vietri di Potenza): “Tante sfide ci attendono e noi Donne non ci tireremo indietro”

Oggi, 8 marzo, “Festa della Donna”, ospitiamo su Melandro News il contributo di Michelina Pascaretta, consigliera comunale di Vietri di Potenza del gruppo “Vietri Nova”, nonchè vice presidente del consiglio comunale. E’ una delle tre donne -su otto consiglieri totali- che compongono la maggioranza consiliare.

“La mimosa: un fiore che costa poco, umile, ma che, con il suo giallo sgargiante ed il suo inebriante profumo, non passa inosservato. Riempie gli spazi, profuma gli ambienti, abbellisce qualsiasi luogo, sia che si trovi sull’albero, sia che venga recisa e messa in un vaso. Esattamente come una donna. Non poteva, secondo me, essere scelto un fiore più adatto per rappresentarla. Donne, che, nei secoli, hanno dovuto combattere, per conquistare ciò che agli uomini era riconosciuto per nascita. Diritto di parola, diritto di voto, diritto all’istruzione ed al lavoro, diritto di sedersi a tavola al pari degli uomini, diritti che ora ci sembrano scontati, ma che le ns antenate hanno dovuto guadagnare (per sé e per le generazioni successive) a volte anche a costo della vita. Insomma, la parità di genere. Donne, cuori e cervelli, che nei secoli hanno saputo reinventarsi ruoli e professioni, quando in assenza di padri, mariti e figli, hanno portato avanti anche l’economia di interi paesi (pensiamo al loro ruolo durante le guerre…). Tutti gli anni si festeggia la donna, ma di sicuro non siamo fuori ed al riparo dalle discriminazioni di genere. Purtroppo è ancora attuale un mondo del lavoro che parla al maschile, con disparità di stipendi, ed un aumento di lavoratrici irregolari e neo mamme senza occupazione (dati Istat). Sempre le donne restano a casa per motivi familiari; ancora oggi, nei colloqui di lavoro, ci si sente chiedere se si hanno figli o se si ha intenzione di averne. Tante lotte sono state fatte, ci sono stati grandi passi avanti e grandi cambiamenti. La strada da fare è ancora tanta, ma la determinazione, l’ostinazione, la forza, il coraggio ed il cuore, non ci mancano, per raggiungere piena parità e dignità”.

“Oggi festeggiamo una triste ricorrenza, ma, senza perdere di vista il futuro, sono ancora tante le sfide che ci attendono e noi, come sempre, non ci tireremo indietro.. e neanche dimentichiamo quelle che sono in condizioni ancora molto più disagiate: donne e bambine che, in tutto il mondo, ancora subiscono violenze, mutilazioni, matrimoni precoci, esclusioni scolastiche e lavorative, ecc.., in nome di leggi o tradizioni maschiliste ed arretrate. Noi abbiamo una grande arma, che dobbiamo usare senza esclusione di colpi: l’educazione dei nostri figli, maschi e donne. Usiamola per crescere nuove generazioni più rispettose, più attente, più sensibili, più consapevoli verso la parità di genere. Auguri Donne!”

“In questo percorso non dimentichiamo mai la nostra femminilità, perché dobbiamo aspirare ad essere pari ma non uguali agli uomini”.

Michelina Pascaretta

consigliere comunale di “Vietri Nova” e vice presidente del Consiglio Comunale di Vietri di Potenza