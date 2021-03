Festa delle Donne, iniziative del Gal Percorsi. Su Facebook, dall’8 marzo, ogni giorno e per una settimana la storia di una donna

Prenderà il via lunedì 8 marzo, nel giorno della Festa della Donna, l’iniziativa messa in campo da Gal Percorsi e dal presidente Michele Miglionico. Tutti i giorni per una settimana, verrà raccontato sulla Facebook “Gal Percorsi” la storia di una donna della nostra terra. “L’8 marzo – ha sottolineato Miglionico – vuole essere un momento di riflessione che mette al centro la donna ma non solo “nelle ricorrenze”. Con la Professoressa Elvira Cavallo, faremo conoscere a molti la vita straordinaria di alcune donne figlie della nostra terra”. La docente Cavallo presenterà alcune donne che con la loro tenacia, il loro sapere e la loro sensibilità, hanno contribuito e contribuiscono a rendere migliore la società. Il primo appuntamento è per lunedì 8 marzo sulla pagina Facebook “Gal Percorsi”.

redazione