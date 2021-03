Federazione Ciclistica Italiana, il lucano Acquasanta eletto vicepresidente. Per il provinciale, Guglielmi presidente

Nell’ambito dell’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva della Federazione Ciclistica Italiana, presso l’Hotel Hilton Rome Airport a Fiumicino, Carmine Acquasanta -lucano- ha assunto la carica di neo vice presidente vicario della FCI per il prossimo quadriennio olimpico 2021-2024, affiancando il nuovo presidente nazionale, il lombardo Cordiano Dagnoni. Il movimento ciclistico lucano esprime orgoglio e piena soddisfazione per questo prestigioso incarico di Carmine Acquasanta (ottenendo il massimo dei voti, 77), il primo in assoluto da vice presidente federale vicario per un dirigente della Basilicata e del Sud Italia.

Classe 1957, nato a Potenza e attualmente residente a Matera, Carmine Acquasanta ha assunto la presidenza del comitato regionale FCI Basilicata dal 2013 e questo nuova nomina federale è di grande importanza come “collante” tra le regioni del Sud Italia e il vertice della Federciclismo, da oggi affidato all’ex pistard Cordiano Dagnoni che succede dopo 16 anni a Renato Di Rocco.

Inoltre, è stato eletto Tommaso Guglielmi (già nel direttivo di ASCD Baragiano Pedala) come presidente provinciale della FCI. Per quanto riguarda i consiglieri, saranno Enzo Paradiso di Palazzo San Gervasio (componente della “Lucania Bike” che si appresta a ricevere il titolo di scuola di ciclismo), Gianfranco De Felice (da anni presidente del gruppo lucano “Motostaffette”), Nicola Perciante (presidente della “Ciclo Team Valnoce”, da 40 anni dedito alla formazione di giovani ciclisti) e Giacomo Forastiero.

