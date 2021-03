[VIDEO] Vaccino, al via la somministrazione nel Potentino a Forze dell’Ordine e personale scolastico: 300 al giorno

È iniziata ieri mattina a Potenza la vaccinazione anti #Covid19 a Forze dell’ordine e personale scolastico. Nella mattinata di ieri 150 dosi somministrate alle forze dell’ordine, nel pomeriggio altrettanti al personale scolastico. Le somministrazioni continueranno per tutta la settimana in provincia di Potenza, con una media di somministrazione di 300 dosi quotidiane del vaccino AstraZeneca. Per quanto riguarda i docenti e il personale scolastico, saranno contattati direttamente dalla Direzione Scolastica Regionale per sapere la data della vaccinazione. Ieri si è sottoposto a vaccino anche il Questore di Potenza. Di seguito un video della prima giornata di vaccinazione.

redazione